Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


30 Temmuz 2023 12:25
Kars Kafkas üniversitesine atanan 5 adet bilgisayar işletmenl

Kafkas üniversitesine Yeni atanan arkadaşlar buradalar mı? bilgi alışverişi yapabiliriz.


hsnd
Müsteşar
30 Temmuz 2023 12:31
Adet mi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belediyeden naklen personel alınırken meclis kararı gerekli midir?2023 Naklen atama kontenjanlarıMemuriyetten istifa Ücretsiz izin hakkımı kullanamıyorum Zabıta Resmi Kıyafet Zorunluluğu30 günlük izin hakkıKars Kafkas üniversitesine atanan 5 adet bilgisayar işletmenlÜniversite memurluğu nasıldır?

Sözlük

bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2 aşure günü 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 ceviz yemek 2 güne bir söz bırak 1 tıka basa yemek 1 aşure 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 en çok entry girilen konu 1 Seven sevdiğine kaçsın 1

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldıGaziosmanpaşa'da taksici silahlı saldırıda öldüUykudan uyandırılan genç, evinin kapısında öldürüldüSaatlerce süren işkence: Müzik eşliğinde dövüp kulağını kesmekle tehdit ettilerMedyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?