Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 12:27
Tayin
Arkadaşlar erzincan a 2 yıl önce geldik biz geldiğimizde 6 yıldı şuan 4 yıla düştü yani biz 4 yıl mı 6 yıl mı kalacağız burda

altıntaşli
Şef
30 Temmuz 2023 12:32

4


Brsnememur
30 Temmuz 2023 12:42
Emin misiniz hocam
altıntaşli, 34 dk. önce

4

Toplam 2 mesaj

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