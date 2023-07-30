Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


30 Temmuz 2023 12:28
Yüksek Lisans Ders Saydırma

Değerli hocalarım bilginiz dahilinde olduğunu düşünerek bu foruma yazmak istedim. Konya'da yüksek lisans öğrencisiyim. Bulunduğum ildeki üniversite yatay geçişte bölümüme kontenjan açmadı. Bu sebeple tekrar yüksek lisans başvurusu yaparak bulunduğum ilde eğitimime devam etmek istiyorum. Diğer fakültede seminer dersi hariç tüm derslerimi tamamladım. Tekrar yüksek lisansı kazanmam halinde güzde 4 baharda 4 olmak üzere aldığım dersleri saydırabilir miyim? Bölüm kamu hukuku olduğu için her iki fakültenin açılan dersleri de birbirinden farklı. Yönetmelikte şu şekilde yer alıyor ancak 3 ve 4.fıkralarda ne kastetmek istediğini tam olarak anlamış değilim.

Ders saydırma

MADDE 20 ? (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil,

son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü

dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki

üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek

ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile

birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir.

(3) Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada

kullanılan kredili dersler, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer

edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim

gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

Sormak istediğim şu dersleri saydırma imkanım var mıdır? Saydırmam halinde tüm aldığım dersleri saydırabilir miyim ya da ne kadarını saydırabilirim.


umutXx
Aday Memur
30 Temmuz 2023 12:44

hocam tam olarak sanırım gördüğün dersleri yeniden görmemeyi kastediyorsun, ben 2012 yılında yatay geçiş yaptığım üniversitede, eski gördüğüm ünideki derslerin aynısını yenisinde görmedim. gördüğün dersler transkrip gibi bir belgede varsa, bunu geçiş sağladığınız üniversitenin öğrenci işlerine bir dilekçe ile bildirebilirsiniz, sizi o dersten muaf tutarlar. ancak puan sistemi her üninin kendi insiyatifine kalmış bir durum. kimi üniler kabul ederken kimileri kabul etmiyor.

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