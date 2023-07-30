Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 12:37
İl dışı ilişik kesme??

Tayinimiz çıkarsa ne zamana kadar ilişik kesme süremiz var. Seminer döneminde yapsak olur mu.


popcorn007
Genel Müdür
30 Temmuz 2023 12:52
Eylül gelmeden hallet derim
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