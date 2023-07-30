Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 12:53
Müdür Yrd.601 Skandalı

Okulların anasınıflarını aldınız sayın yetkililer anaokulu yaptınız ne değişti okul aynı,sınıf aynı,öğretmen aynı ne değişti.Sadece ilkokul müdür yardımcısı iki iken teke düşürdünüz.Okulun işyükü ile iki idareci yetişemezken siz teke düşürdünüz o kadar insanı norm fazlası ettiniz.Bir zamanlar ortaokulun normunu ekdersini kurtarmak için beşleri ilkokuldan aldınız şimdide aynı şey anasınıflarımızı aldınız peki 601 düştü 600'e yada 590'a bilmiyorum haberiniz var mı.Bir şeyler yapayım derken başka yerleri kırıp dökmeden uzmanlarla mevzuatı iyi inceleyerek yapmak gerekiyor görüşündeyim.Bu müdür yrd.kadrosu için 601 sayısı 400 lere çekilmelidir.Bir müdür yardımcısı işin hangisine yetişsin.Meb bu konuyu acilen çözmeli.

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