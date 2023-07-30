Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2023 13:10
İmam Kadrosundan Hizmetli Kadrosuna İl Dışı Tayinde YIl Şartı

Selamün aleyküm. İmam olarak görev yaparken yeni atanılan ilden başka bir ile hizmetli kadrosuna geçiş yapılabiliyor mu? Aynı 2 yıl hizmet süresi şartı var mı? Yoksa alt kadro olduğu için 2 yıl şartı aranmaz mı?

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