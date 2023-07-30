Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 13:10
İl dışı Elazığ Okul Öncesi

Tercih etmeyi düşünen arkadaşlar puanlarimizi paylaşalım mı? 233 puanla tercih yapacağım.Ihtimal var mi bilmem?


bilişim44
Aday Memur
30 Temmuz 2023 14:35

Malatya dan Bi arkadaşım yazmayı düşünüyor puanı sizden fazla ama,:)

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