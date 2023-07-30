Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 13:20
Sağlık özründen eşin de tayin istemesi

Arkadaşlar kayınpederimin engellilik aporu sürekli.

Eşim sağlık özründen tayin isteyecek. Kılavuzun 6.maddesinde şartları taşıması halinde öğretmen olan eşi de tayin isteyebilir diyor. Ben de aynı anda tayin isteyebilecek miyim? Bilgisi olan var mı?

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