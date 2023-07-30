52 yaş Emeklilik

19 Haziran 2010 tarihinde Resmi gazetede yayınlananarak yürürlüğe giren 5997 sayılı Kanunla Polis Memurlarının 52 olan yaş haddi 55'e yükseltildi. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca kazanılmış hakların korunanabilmesi için 19 Haziran 2010 öncesi mesleğe girenlerin istemeleri halinde 52 yaşında emekli olması gerekir. Bu konuda dava açan var mı ?

19 Haziran 2010 tarihinde Resmi gazetede yayınlananarak yürürlüğe giren 5997 sayılı Kanunla Polis Memurlarının 52 olan yaş haddi 55'e yükseltildi. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca kazanılmış hakların korunanabilmesi için 19 Haziran 2010 öncesi mesleğe girenlerin istemeleri halinde 52 yaşında emekli olması gerekir. Bu konuda dava açan var mı ?