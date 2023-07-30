Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 13:22
52 yaş Emeklilik
19 Haziran 2010 tarihinde Resmi gazetede yayınlananarak yürürlüğe giren 5997 sayılı Kanunla Polis Memurlarının 52 olan yaş haddi 55'e yükseltildi. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca kazanılmış hakların korunanabilmesi için 19 Haziran 2010 öncesi mesleğe girenlerin istemeleri halinde 52 yaşında emekli olması gerekir. Bu konuda dava açan var mı ?

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