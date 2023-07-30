Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 13:29
sözleşmeliden kadroya geçen yeniden atanabilir mi?

sözleşmeli iken kadroya geçenler, 2022 kpss puanı ile yeniden kadrolu bir pozisyona veya sözleşmeli pozisyona atanabilir mi? sözleşmeli bir pozisyon için 1 sene beklemek gerekir mi? kadrolu yer için bekleme süresi var mıdır? veya kurum muvafakat vermezse ne olur?

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