Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


30 Temmuz 2023 14:15
Büro personeli

merhaba daha bir aylık büro personeli olarak üniversitede bi fakülteye atandım ve maaş tahakkuk işini öğretmeye çalışıyorlar biraz zorlanıyorum bu iş çok zor mu öğrenebilir miyim bir de bir büro personeli üniversitede nasıl yükselir bilgisi olan yazabilir mi teşekkürler ?


hsnd
Müsteşar
30 Temmuz 2023 14:27
Sözleşmeli büro personeli üniversitede yükselemez. Önce kadrolu olmanız gerekir. Daha sonra açılırsa ve size uygun kadro olursa görevde yükselme sınavına girer kazanır yükselirsiniz. Uzun işler.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

30 günlük izin hakkı2023 Naklen atama kontenjanlarıKurumlararası geçici görevlendirme Zabıta Resmi Kıyafet ZorunluluğuKars Kafkas üniversitesine atanan 5 adet bilgisayar işletmenlBüro personeliÜniversite memurluğu nasıldır?

Sözlük

ceviz yemek 1 domuz 1 narsizm 2 Bugün olanlar 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 güne bir söz bırak 1 Aysun Kayacı 1 cep telefonu 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 3

Son Haberler

İİT Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmamasını istediAdli Tıp'ın titiz çalışması 20 yıl sonra 'liyakat nişanı' getirdiKastamonu'da bıçaklanan taksici öldüAtaşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangınMalatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?