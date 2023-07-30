Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


30 Temmuz 2023 14:15
büro pesroneli

merhaba daha bir aylık büro personeli olarak üniversitede bi fakülteye atandım ve maaş tahakkuk işini öğretmeye çalışıyorlar biraz zorlanıyorum bu iş çok zor mu öğrenebilir miyim bir de bir büro personeli üniversitede nasıl yükselir bilgisi olan yazabilir mi teşekkürler ?


hsnd
Müsteşar
30 Temmuz 2023 14:27
Sözleşmeli büro personeli üniversitede yükselemez. Önce kadrolu olmanız gerekir. Daha sonra açılırsa ve size uygun kadro olursa görevde yükselme sınavına girer kazanır yükselirsiniz. Uzun işler.
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