Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 14:32
Kadroya gecirilenler aday memurluk süreci yaşayacak mı?

Kasım ayında adliyede sözleşmeli personel olarak başladım.Nisanda kadroya geçti herkes.aday memurluk vs.olucak mı bizler için? Bundan sonrakiler mi 3 arti 1 ?

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Sözlük

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