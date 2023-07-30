Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 14:40
İstanbul da öğretmen olmak
Tayin düşünenler için yorum yapar mısnız hangi semtlerde yaşam uygun ve daha iyidir?

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Sözlük

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