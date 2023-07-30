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Editörler : oto-danisman-expert


30 Temmuz 2023 14:42
2001 model 1.2 8valf Palio çözülemeyen hararet sorunu

merhaba, 2 yıl önce aldığım 2001 model 1.2 8valf Palio aracımda kış ayının ortasında kar yağarken bile hararet ve su kaynatma sorunu var, şöyle ki ustaya götürüyorum; conta yakmış hadi motor indirelim diyor. iki kez kapak yapıldı. Radyatör, su pompası, tüp beyni, termostat, bujiler vs dah pek çok şey değişti hatta egsoz tıkalı mı diye de bakıldı ama açık eksoz da. yapılan bütün ıvır zıvır işlemler onca masrafa rağmen sonuç değişmiyor bir kaç aydan sonra araç hararete ve su kaynatmaya başlıyor. bunu lpg de çalışırken daha çabuk yapıyor ama benzinde biraz daha geç harareti çıkıyor. benzer sorunlarla savaşan arkadaşlar fikir verebilir mi?


otomobil-savaslari
Şube Müdürü
30 Temmuz 2023 15:00

1-Aracınıza uygun antifiriz alın ve eskisini tamamen boşaltıp yeniden doldurun.

2-LPG parçaları arasında lpg yi ısıtan bir parça var, su ile ısıtma yapıyor. Onda sorun olabilir.

3-Hareti ölçen parçalarda sorun olabilir.

4-Aracın motoru gitmiştir, dolayısıyla hararet yapar.

5-Sahte, kaçak, bozuk veya uygun olmayan motor yağı kullanıyor olabilirsiniz.

Arabayı tamirciye götürmeden önce mutlaka kendiniz arıza araştırması yapın. Sanayideki ilkokul mezunu ustalar bir yığın masraf çıkartıp, bir süeü parça değiştirtiyor, arabanın yarı fiyatı kadar masraf yaptırıyor ama sorun yine çözülmüyor. Siz ilkokul veya eml mezunu ustalardan iyi çözersiniz.

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