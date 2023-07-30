2001 model 1.2 8valf Palio çözülemeyen hararet sorunu

merhaba, 2 yıl önce aldığım 2001 model 1.2 8valf Palio aracımda kış ayının ortasında kar yağarken bile hararet ve su kaynatma sorunu var, şöyle ki ustaya götürüyorum; conta yakmış hadi motor indirelim diyor. iki kez kapak yapıldı. Radyatör, su pompası, tüp beyni, termostat, bujiler vs dah pek çok şey değişti hatta egsoz tıkalı mı diye de bakıldı ama açık eksoz da. yapılan bütün ıvır zıvır işlemler onca masrafa rağmen sonuç değişmiyor bir kaç aydan sonra araç hararete ve su kaynatmaya başlıyor. bunu lpg de çalışırken daha çabuk yapıyor ama benzinde biraz daha geç harareti çıkıyor. benzer sorunlarla savaşan arkadaşlar fikir verebilir mi?