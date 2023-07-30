Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 15:01
Polis öğrencisi Ailevi mazeret dilekçesi

Herkese merhaba.

Bir polis meslek eğitim merkezinde öğrenciyim.

Babamın %80 engelli heyet raporu var.Bu konuda dilekçe yazıp ilk görev yeri için birşey yapılabiliyor mu?

Bu konuda dilekçe yazan veya bilgisi olan varsa paylaşabilir mi.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Eyt den emekli olan varmiJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıEmeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıMazeret DilekcesiNeden her yerde kimlik gösterilir.Cari açığımızı kapatmak bu kadar kolayKadame derece hesabı2.şark kalkıyor mu?

Sözlük

ceviz yemek 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2 kurtuluş son durak 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

EYT'liler İstanbul'da basın açıklaması yaptıAnte Rebic Beşiktaş için geldiKocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü hayatını kaybettiŞarkı seçimi düğünü karıştırdı | Sandalyeler havada uçuştuCumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nda kalp krizi geçiren kaptan öldü

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?