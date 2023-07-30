Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 15:05
%50 Arttırımlı Puan

(6) (Değişik:RG-19/6/2020-31160) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan

öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve

zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu

çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim

kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için

öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.

Arkadaşlar atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra zorunlu hizmet okullarında görev yapmaya devam edenler %50 artırımlı puan alıyordu. Geçtiğimiz ay gelen af ile zorunlu hizmetten muaf olanlar için de bu durum geçerli mi?

Benim okulumda zorunlu hizmet 5 yıldı. 4. Yılımda af ile tamamlamış sayildim. Ancak Mebbis'te "tamamladı" değil " yükümlü değil" yazıyor. Bu durumda ben zorunlu hizmet olarak geçen okullarda görev yaptığım sürece yönetmelikteki maddeden dolayı %50 arttırımlı alabilecek miyim?

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