Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2023 15:40
İller arasi tayin

31 ocakta 4 yılım doluyor ancak o gün iller arası tayin sonuçları açıklanıyor. Basvursam red mi gelir ne yapmalıyım bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

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