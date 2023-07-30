KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 16:02
Pomem atama
ilk atama yeri için önerileriniz var mı arkadaşlar?

Çok Yazılan Konular

Dış kaynak komiser yardımcısı alımı30.Dönem Sözlü Mülakat DuyurusuPomem başvurusunda AÖF vs normal lisans diplomasıMerhaba işitme kaybı pomeme engelmidir yardımcı olurmusunuz31. Dönem ne zaman olur tahmini?

Sözlük

güne bir söz bırak 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 ceviz yemek 1 kurtuluş son durak 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2

Son Haberler

EYT'liler İstanbul'da basın açıklaması yaptıAnte Rebic Beşiktaş için geldiKocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü hayatını kaybettiŞarkı seçimi düğünü karıştırdı | Sandalyeler havada uçuştuCumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nda kalp krizi geçiren kaptan öldü

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?