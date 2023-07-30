Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 16:12
Yeni memurlara tavsiye BES açın mutlaka

Yeni memur arkadaşlar sakın ne emekli maaşına ne de ikramiyeye güvenmeyin.Daha yolun başındasınız hemen bir bankadan Bireysel Emeklilik Hesabı açın ve güvenli ve güzel getiri sağlayan fonlara yatırım yaparak bileşik getirinin gücüyle emekliliğinizde güzel bir birikim yapın.Eski memur kafasında olmayın.Her ay altın al veya onun yerine hisse al diyenlere bakmayın.Çünkü insanoğlu düzenli bir şekilde bunu yapamıyor ama bes otomatik kesince düzenli bir birikim sağlıyor.Ne kadar erken başlarsanız farkı görürsünüz, çok güzel getirili fonlar var.Size bir abi tavsiyesi.


YorgunAdam1
Memur
30 Temmuz 2023 16:35

Alakası yok..2015 e kadar birikimim yoktu..Bir arkadaş tavsiyesi uzerine yüksek limitte ihtiyaç kredisi çekip altın aldım.. olabildiğince hızlı kredimi bitirip yine yüksek limitte ihtiyaç kredisi çekip yine altın aldım.. bunu bir döngüye soktum ve 2022 de sıfır kredi ile ev aldım.. şimdi yine aynı şekilde kredi çekiyorum..Kredi şu sıralar yüksekten vermiyor bankalar..O yüzden eksiye bayağı düşüp bir şekilde yine alıyorum, bu sefer de eksiyi yapilandirip onu ödüyorum.. Gelen kira da ayrıca çok işime yarıyor..BES felan hikaye.. Elinde toplu para olacak...


gencpolis25
Aday Memur
30 Temmuz 2023 16:46
son zamanlarda forumu bankacılar bastı galiba sürekli bes seviciliği yapanlar türedi ?
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