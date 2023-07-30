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Editörler : ecoekonomist


30 Temmuz 2023 16:25
Deprem bölgesi kredi kartları erteleme
Deprem bölgesinde kredi kartları ertelendi peki ödemeler nasıl olacak banka toplu ödeyeceksiniz diyor

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