Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 16:48
Emniyet GİH personeli

Herkese merhabalar,

yakın zamanda gih e geçiceğim 6 senelik memurum

bugün gih olarak çalışan arkadaşlara sorum şu şekilde

gih personelleri emniyet gih personellerinin çalışma şartları nasıldır ?

gih personellerin şuan 6 yıllık bir memur olarak gihe geçtiğimde 3 çocuklu eşim çalışmıyor ne kadar maaş alıcağım.. lütfen sadece bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.. maaş konusunda ortalama bilgi veren olursa sevinirim..

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