Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 18:07
Deprem bölgesine harcırah

Cte deprem bölgesine geçici giden i.k.m lerin yolluk harcırah ını rezil etti para pul oldu hâlâ ikm lerin parasını vermedi

Çok Yazılan Konular

İstifa acilAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiKadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?Deneyimli personel alımıAskerliğimi kamu hizmetinden saydırma.Görevde yükselme sınavı başvurusuYeni açılacak cezaevleriAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Adliye tayin polis Can Güvenliği Nedeniyle Tayin Talebi

Sözlük

sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 güne bir söz bırak 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 ceviz yemek 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2

Son Haberler

7'nci kattan düşüp ölen kadın, saatler sonra bulunduPizzacıda cinayet: 1 ölü, 1 yaralıGenç milli tenisçi Melisa Ercan Avustralya'da şampiyon olduZeytin tankında görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandıMemur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?