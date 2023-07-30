Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 19:36
Sözleşmeli atanma ve askerlik tecil bitimi hakkında

Herkese Merhabalar

Arkadaşlar ben gecen haftalarda Adalet Bakanlığının yaptığı alımda mülakata girdim ve sonuç bekliyorum.

Mülakat sonuçları tahmini Eylül Ekim gibi açıklanacak ve bu durumda işe başlama Kasım Aralık gibi görünüyor.

Benim askerlik tecilim ise 31 aralıkta bitiyor şimdi benim sorum şu;

Diyelim ki kazandım ve evrak isteme sırasında askerlik durum belgesinde tecilli olduğum yazıyor fakat sözleşme imzalarken tecllim bitmiş durumda celp dönemi bekleme durumunda olursam yerleşmemde bir sıkıntı olurmu ?

Bazı arkadaşlar kaçak veya bakaya olma sorun olmaz diyorlar doğrumudur?

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