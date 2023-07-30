Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 19:37
İzinli gününde yurtdısına çıkmak
Arkadaşlar bir sınır ilindeyim izinli günümüzde yurtdısına çıkıp gelirsek ve diyelimki işlem yapmak istediler neyden disiplin sorusturması yeriz. İzinsiz il dışına çıkmaktanmı keza yurtdısına çıkmak diye bir madde bulamadım.

sinanpolat22
Memur
30 Temmuz 2023 19:42
en basiti emre itaatsizlik. çünkü sınır illerinde 3310'un böyle yazılı emri vardır muhakkak. ama idare mahkemesi bozar mı bilmem. kanundaki karşılığına bakmak lazım

sükürcüdayi
Aday Memur
30 Temmuz 2023 19:55

Niye gidiyorsun senin gibi adamlar yüzünden sonra müdürün kafası atıyor 12-36 yaramıyor bunlara deyip 12-24e çeviriyor.

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