Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 19:43
Memura Kira Yardımı Yapılması.

Memura Kira Yardımı Yapılması elzemdir. Evi olmayan memurlar zor koşullarda yaşamaktadır. Bu hususu gündemde tutalım. Ayrıca verilmesi halinde evini satıp bundan medet umanlar olacaktır, bunlarında tespit edilip kira yardımı iptal edilip geriye dönük aldıkları da ellerinden alınmalıdır.

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