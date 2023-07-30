Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 20:42
ACİLLLLLLL

Arkadaşlar eş durumu için kaç yıl doldurmamiz gerekiyor ve bide kaç yil sigortalı çalışmamız gerekiyor


matematikogretmenii
Şef
30 Temmuz 2023 21:13
1 yıl

fenogretmeniyim
Memur
30 Temmuz 2023 21:21

çalışan eş devlet kurumunda ise göreve başlamış olması yeterli.

devlet kurumu haricinde bi yerde çalışıyor ise son 2 yıl içinde 360 gün sigortalı çalışmak ve halen aynı yerde çalışıyor olmak gerekli


Yondaimeminato
Şef
30 Temmuz 2023 21:52

Hocam kılavuzu okudunuz mu ? Okuduysanız cevabı vardı.

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