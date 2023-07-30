Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2023 21:01
İşe başlangıç tarihi yanlış yazılmış
Merhaba bir arkadaşımın işe başlangıç tarihi 02.01.2020 olması gerekirken 02.01.2019 yazılmış problem olur mu? SGK girişi doğruymuş özlük kısmında yanlış yazılmış. Tabi hizmet puanı ve derecesi yanlış yazıyor

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