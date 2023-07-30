Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


30 Temmuz 2023 21:14
Mersin
Ben yeni yaşamaya basladigim Mersin'de kız çocuğu büyütmek çok zor gibi geliyor nedenini Mersin'de yaşayanlar bilir yanlismiyim

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