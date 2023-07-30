Tezi Google Akademik'e ve Bazı Platformlara Eklemek

Birbiriyle ilişkili iki sorum var. O yüzden tek konuda sormak istedim.

1- Google Akademik'e tezimi eklemek istiyorum. YÖK'teki tezimin linki eklenemiyor çünkü teze özel link oluşturulmuyor, üniversitemin de Marmara Ü. gibi bir link verecek platformu yok, bunu nasıl yapabilirim, yapmalıyım? Linksiz ekleyebilirim ama bunu bir çözümü yoksa yapacağım.

2- Tezimi Academia, Researchgate gibi platformlara yüklemem telif hakları gibi sorunlar yaşatır mı? Bu platformlara yüklenen tezler de gördüm, yüklenmemesi gerektiğini yazan yerler de.