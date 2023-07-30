Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Temmuz 2023 21:30
Burası personel temin sayfası mi
Arkadaşlar mesleğe girmeye çalışanlar. Neden burada konu açıp duruyorsunuz personel temin sayfası var. Mümkünse mesleğe girdikten sonra burada konu başlığı açsanız daha uygun olmazmi

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