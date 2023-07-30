Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 21:49
Sağlık mazereti

Merhaba arkadaşlar. Çocuğumun geçirdiği rahatsızlıktan dolayı heyet raporu alarak mazeret tayini talep ettim. Raporda özel koşul gereksinimi vardır ibaresi mevcut. Özel bakım takip gerektiriyor. Komisyon mevcut taleplerin hepsine ret vermiş. Raporla birlikte talibim bakanlıktan onaylanır mı? Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

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