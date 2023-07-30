Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 21:49
İL DIŞI TAYİN

Karadeniz ve ege bolgelerinde hangi il ve ilçeleri önerirsiniz :)


matematikogretmenii
Şef
30 Temmuz 2023 21:51
Nereler açılmış ki?

Dzeko1907
Aday Memur
30 Temmuz 2023 21:56

karadenizde Zonguldak, Kastamonu, Bartın, ordu, samsun, Trabzon, Giresun

Ege'de İzmir Manisa Aydın Denizli Muğla Afyon Kütahya Uşak

matematikogretmenii, 2 saat önce
Nereler açılmış ki?

popcorn007
Genel Müdür
30 Temmuz 2023 22:53
İzmir çok pahalı. İstanbuldan daha yüksek kiralar var
Dzeko1907, 2 saat önce

karadenizde Zonguldak, Kastamonu, Bartın, ordu, samsun, Trabzon, Giresun

Ege'de İzmir Manisa Aydın Denizli Muğla Afyon Kütahya Uşak

Toplam 3 mesaj

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