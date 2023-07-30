KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Temmuz 2023 22:00
Aile Bakanlığı 2019 alımı iptali

Aile Bakanlığı tarafından 2018 kpss puanı+sözlü sınavla gerçekleştirilen 29.01.2019 tarihli sözleşmeli 80 avukat alımı geçen gün Danıştay tarafından iptal edildi. Bunun üzerine yeniden alım için ilana çıkılır mı sizce, bir de eğer çıkılırsa yeni alım yine 2018 puanıyla mı yoksa 2022 puanıyla mı yapılır

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