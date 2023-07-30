Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2023 22:16
Sertifika programına katılma şartı

Merhaba arkadaşlar. Yoğun bakım sertifika programına katilabilmek için yoğun bakımda çalışıyor olmak şartı aranıyor. Böyle bir şey var mı yani ben yogun bakımda çalışmıyorum diye sertifika programına almıyorlar. Bu mümkün mü?


bugsbunny91
Aday Memur
30 Temmuz 2023 22:20

Yoğum bakımda minimum 2 yıl çalışıyor olma zorunluluğu var diye biliyorum


kpssyolum
Aday Memur
30 Temmuz 2023 22:38

Anladım hocam yani böyle birşey var ozaman.

bugsbunny91, 1 saat önce

Yoğum bakımda minimum 2 yıl çalışıyor olma zorunluluğu var diye biliyorum


bugsbunny91
Aday Memur
30 Temmuz 2023 22:46

Ameliyathane sertifikası aldım 2 yıl ameliyathanede çalışma koşulu vardı. ve sertifikaya giderkende o birimde çalışıyor olma zorunluluğu. yoğun bakım içinde aynısıdır.


kpssyolum
Aday Memur
30 Temmuz 2023 23:07

Anladım hocam teşekkürler

bugsbunny91, 44 dk. önce

Ameliyathane sertifikası aldım 2 yıl ameliyathanede çalışma koşulu vardı. ve sertifikaya giderkende o birimde çalışıyor olma zorunluluğu. yoğun bakım içinde aynısıdır.

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