Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 22:38
İl dışı öğretmen atamalarında kim kaç puanla nereye atanmış.

Arkadaşlar il dışı öğretmen atamalarında kim kaç puanla nereye atanmış nasıl görebilirsiniz, boşuna umut beslemek istemiyorum.Özellikle beden eğitimi öğretmeni kaç puanla Balıkesir'de iyi bir yere atanır?


sadrainman
Müsteşar
30 Temmuz 2023 23:16

hocam merhaba 2021-22 falan var bir de eskielr var meb yayınlamadı uzun bir süre taban puanları ...googleye beden eğitimi il dışı atama puanları yazarsanız çıkar .mesela ben baktım 2021 şu şeilde sonuçlanmış

KESİRDURSUNBEY125.Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu207

BALIKESİRDURSUNBEYDursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi154

BALIKESİRDURSUNBEYDursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi166

BALIKESİRGÖNENKadir Köker Ortaokulu366

BALIKESİRGÖNENSarıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi329

BALIKESİRİVRİNDİBüyükyenice Ortaokulu366

BALIKESİRİVRİNDİŞehit Turan Kurt Ortaokulu385

BALIKESİRMANYASAkçaova Ortaokulu222

BALIKESİRMANYASManyas Anadolu Lisesi194

BALIKESİRSAVAŞTEPEAlişuuri Ortaokulu291

BALIKESİRSAVAŞTEPESarıbeyler Ortaokulu267

BALIKESİRSAVAŞTEPESavaştepe Anadolu İmam Hatip Lisesi295

EgitimOkulu

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