Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 22:44
Eğitim nedeniyle tayin hk

Merhaba arkadaşlar eğitim nedeniyle tayin konusunda bakanlığın görüşü nedir. Faydalanan meslektaşımız olduysa bilgi vermesini rica ediyorum.

Tayin yapılıyorsa içerik nasıl oluyor.Eğitim süresi boyunca geçici tayin mi oluyor yoksa kalıcı mı?

Danıştay kararı kamu görevi eğitim hakkından daha önce gelir diye güncel bir içtihadı oluşmuş durumda. Kafam biraz karıştı.

Detayları bilenlerle yardımlaşalım.

Teşekkürler.

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