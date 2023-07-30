Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 23:03
Mebbis'te Dys neden görünmüyor?

Mebbis sistemimde DYS butonu 1 haftadır yok. Sebebi ne olabilir? Depo öğretmenim, 2 hafta önce görevlendirilmem bitti, şuan il kadrosunda depoyum.


teaaddict
Aday Memur
30 Temmuz 2023 23:08

Görünüyor. Ayrıldığınız kurumdan düşümünüz yapılmıştır.

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