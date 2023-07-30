Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 23:20
Naklen atamada maaş

İl dışına tayinim çıktı çalıştığım yerden 15 nden önce maaş almadan ayrılış yapacagim. 15 gün mehil süresini de kullanmam gerektiğinden ayın 15 nden sonra yeni yerde başlayış yapacağım.

Sormak istediğim maaşımı bir sonraki ay çift maaş olarak mi alırım? Yoksa mehil izninden sonra göreve başladığım tarihten bir sonraki ayın 15 ne gün mü hesaplanır?

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