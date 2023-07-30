Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 23:22
Tüm kamu personellerinin Görevde yükselme ve Ünvan değişikliği sınavlarını Ösym yapsın ve yükselen l

Tüm kamu personellerinin Görevde yükselme ve Ünvan değişikliği sınavlarını merkezi sınavla Ösym yapsın ve yükselen lazım olan kuruma geçenilsin. Sizce nasıl olur? Böylece Kurumlar arası geçişler kolay ve adil olsun. Adamı olan değil emek veren memur yükselsin?


Darbeyehayır
Aday Memur
30 Temmuz 2023 23:25

Tüm kamu personellerinin Görevde yükselme ve Ünvan değişikliği sınavlarını merkezi sınavla Ösym yapsın ve yükselen lazım olan kuruma geçebilsin. Sizce nasıl olur? Böylece Kurumlar arası geçişler kolay ve adil olsun. Adamı olan değil emek veren memur yükselsin? Kurumlar arası geçişi yapan Gys sınavı.


Darbeyehayır
Aday Memur
30 Temmuz 2023 23:27

Herkes bunu sendika başkanına iletsin.

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