Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 23:29
Okulum kapandı
Arkadaşlar okulum kapandı. Süreç hakkında bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

Darbeyehayır
Aday Memur
30 Temmuz 2023 23:30

Ne okulu hocam


tonya61
Aday Memur
30 Temmuz 2023 23:58
Bizim okul da geçen yıl kapandı.Öğretmenleri ilçe milli eğitim kadrosuna aldılar.Yer bulabilen tercih yapıp yerleşti.Boşta kalanlara ilçedeki dersleri bölüştürdüler.Çoğumuz yine ilçe emrindeyiz.
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