Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


30 Temmuz 2023 23:59
Tanışmak...

Gerçekten biriyle ciddi anlamda tanışmak ve beraber güzel bı yola girmek istiyorum.ben sessiz sakin bı yapidayim ..ve karşındakinin benim gibi olmasını istemem.Durust , temiz saygılı biri varsa tanışmak istiyorum

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