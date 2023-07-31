Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Temmuz 2023 00:01
Eş durumundan GİH e geçen arkadaşlar var mı?
Şartları nasıl aktif polislikten geçince zor oluyor mu? Sivil birimde çalışan var mı? Bilgi alabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Yeni memurlara tavsiye BES açın mutlakaEyt den emekli olan varmiEmeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıCari açığımızı kapatmak bu kadar kolayMazeret DilekcesiPaemJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıPolise yemek parası verilmeli

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 ceviz yemek 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 güne bir söz bırak 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1

Son Haberler

Maraş depremi sonrası 'uzaktan eğitim kararına' açılan davalarda ehliyetsizlik kararı31 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıKirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıya site önünde saldırıSerinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulduTHY'den Avrupa seferlerinde 'gecikme' uyarısı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?