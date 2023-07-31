Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 00:03
Becayiş ebe
Ankara şehir hastanesi verilir.İl içi ya da diğer iller değerlendirilir.

Çok Yazılan Konular

İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Saglik bakanligi alımİller arasi tayinSağlık mazeretiÜcretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamışBecayis hakkındaSertifika programına katılma şartıAsker eş tayin belgeleriÇkys Zulmü Deprem bölgesinden tayin

Sözlük

inna lillah ve inna ileyi raciun 1 güne bir söz bırak 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 ceviz yemek 1

Son Haberler

Maraş depremi sonrası 'uzaktan eğitim kararına' açılan davalarda ehliyetsizlik kararı31 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıKirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıya site önünde saldırıSerinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulduTHY'den Avrupa seferlerinde 'gecikme' uyarısı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?