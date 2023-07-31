Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 00:05
şark hizmeti yapmaktayım refakatçi izni alırsam şark süremden sayılır mı

şark görevimi yapmaktayım refakatçi izni alırsam şar süremden sayılır mı sayılırsada rapordaki gibi 1 ayı mı sayılır

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