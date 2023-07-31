Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 00:06
Ankara Bağlum il dışında yazılır mı?
İl dışı yer değişikliğinde keçiören Bağlum da açılan okullar var, tavsiye eder misiniz?

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