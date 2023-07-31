Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Temmuz 2023 00:12
Beyana dayalı bilgiler kısmı

Arkadaşlar merhaba. Beyana dayalı bilgiler kısmında 2 tane kırmızı renkli kısım var, onları işaretlemedim. Hemen altında soruşturmayla ilgili olan kısım var sadece onu işaretledim. Okul müdürü onayladı ilçe onayı bekliyor. O işaretlemediğim kırmızı renkli yerler sorun teşkil eder mi?


sinelt
Daire Başkanı
31 Temmuz 2023 00:47
Hayır hocam sıkıntı çıkmaz.
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