Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


31 Temmuz 2023 00:14
Kurumlararası geçici görevlendirme
Çalıştığımız kurumda 4 sene dolmadan kurumlararası geçiş yapamıyoruz fakat bu 4 sene dolmadan kurumlararası geçici görevlendirme yapabilir miyiz ?

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