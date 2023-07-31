KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Temmuz 2023 00:37
Sutasak intibak

İyi akşamlar arkadaşlar sutasak 2022 intibakta özel sebeplerden ötürü yemin etmeden bıraktım 2023'te tekrar denemek istiyorum ancak geri dönüşüm olur mu sağlıklı bir bilgiye ulaşamadım önceden olucagı şimdi ise olmayacağı söyleniyor hangisi doğrudur bilen varsa yardımcı olabilir mi cok önemli bir konu benim için


FatihYeş7
Aday Memur
31 Temmuz 2023 00:39

Perteme ulaşamıyorum nerden öğrenebilirim

Toplam 1 mesaj

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