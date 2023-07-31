Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2023 01:46
Eş durumu tayini ile çocuğa harcirah verilmemesi

Eş durumu tayini gördüm ikametimi eşimin yanına geleceğim diye aldırmadım eş durumum onaylandi mutemet yarı harcırah yazmış daha sonra fark edip söyledim düzeltti çocuğa verilmeyecek diye sorduğumda çocuğun ikameti babanin yasadigi yerde gözüküyor cevabıni aldım şimdi buna mutemet mi karar veriyor bunun için itirazı nereye yapmalı başına böyle bişey gelen var mı ?

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